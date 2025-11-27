Мбаппе, Витинья, Кукурелья — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Марк Флеккен («Байер»).

Защитники: Анан Халаили («Юнион»), Хосе Мария Хименес («Атлетико» Мадрид), Йерди Схаутен (ПСВ), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»), Роберт («Копенгаген»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.