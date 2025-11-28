Защитник и нападающий могут покинуть «Зенит» зимой

Лусиано и Вега могут покинуть «Зенит» зимой
Аргентинский «Ривер Плейт» в преддверии предстоящего трансферного окна активно занимается поиском потенциальных новичков, проявляя конкретный интерес к двум игрокам петербургского «Зенита»: защитнику Роману Веге и форварду Лусиано.
Вега рассматривает различные варианты продолжения карьеры, включая возможность покинуть российский клуб. Его мотивация связана с желанием получать больше стабильного игрового времени на поле. В отношении Лусиано обсуждается потенциальная сделка, которая предполагает переход в аргентинскую команду на условиях арендного соглашения с последующей опцией окончательного выкупа его контракта.
21-летний Вега присоединился к составу «Зенита» летом 2025 года. За текущий сезон он принял участие в 14 матчах во всех официальных турнирах, однако не отметился голевыми действиями.
24-летний Лусиано является игроком сине-бело-голубых с 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету 22 игры, 2 гола и 2 ассиста.