Баллак раскритиковал Нойера за ошибку на выходе при голе «Арсенала»

Баллак критикует Нойера за ошибку на выходе при голе «Арсенала»: «Он рисковал без необходимости. Если идешь на мяч, ты обязан его взять, он сам это знает»
Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак высказался об ошибке Мануэля Нойера в матче с «Арсеналом» (1:3) в Лиге чемпионов.
На 76-й минуте встречи «канониры» организовали контратаку. Габриэл Мартинелли пробросил мяч мимо голкипера «Баварии», поднявшегося почти к центральному кругу, и убежал к пустым воротам, после чего установил окончательный счет в этом матче.
Нойер о пропущенном от «Арсенала» голе после выхода к центру поля: «Когда ты проигрываешь, нужно немного больше рисковать»
Баллак об ошибке Нойера при голе «Арсенала»: «Он рисковал без необходимости. Если идешь на мяч, ты обязан сыграть, он сам это знает»
