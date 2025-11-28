Площадь в Санкт-Петербурге назовут в честь «Зенита»

Площадь напротив стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге получит наименование в честь местного «Зенита». Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

Отмечается, что такое решение было принято городской топонимической комиссией, заседание которой состоялось в Санкт-Петербурге 27 ноября. Пространство рядом с «Газпром Ареной», ограниченное Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, будет называться площадью Зенита.