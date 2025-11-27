"Зенит" выиграл у "Динамо", но вылетел в Путь регионов Кубка России

"Динамо" уступило "Зениту" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ (0:1). Вингер Андрей Мостовой заработал и реализовал пенальти, выведя гостей вперед на 29-й минуте игры.

© ФК "Динамо"

По итогам двухматчевого противостояния сине-бело-голубые уступили - 2:3 и продолжат выступление в Пути регионов.

Кубок России

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответный матчПервый матч - 3:1

Гол: Мостовой, 29 (пен).

"Динамо": Лунёв, Касерес (Зайдензаль, 46), Маричаль, Осипенко, Фернандес, Скопинцев (Окишор, 62), Рубенс, Фомин, Бителло, Сергеев, Тюкавин (Бабаев, 73).

"Зенит": Латышонок, Алип, Эракович, Горшков (Вега, 77), Мантуан, Барриос (Лусиано, 77), Мостовой, Луис Энрике, Жерсон (Ерохин, 88), Педро, Глушенков (Соболев, 64).

Предупреждения: Маричаль, 12, Фомин, 63, Окишор, 79, Алип, 88.