Семак объяснил замену в матче «Зенита» с «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему защитник Страхиня Эракович заменил в стартовом составе на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» Нино. По словам Семака, бразилец почувствовал мышечный дискомфорт.

— Нино в последний момент был выведен из стартового состава. Если не секрет, что произошло?

— Мы планировали, чтобы Нино и Эракович сыграли по тайму, но на разминке бразилец почувствовал дискомфорт приводящий мышцы. Надеюсь, ничего серьёзного нет, мы просто перестраховались, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В воскресенье, 30 ноября, «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в матче 17-го тура Мир РПЛ.