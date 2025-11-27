Пивоваров заявил, что перед "Динамо" стоит задача выиграть Кубок России

Футболистам московского "Динамо" поставлена задача выиграть Кубок России. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В четверг "Динамо" проиграло петербургскому "Зениту" со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матче "пути Мир - Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. В первой встрече столичная команда одержала победу (3:1) и вышла в полуфинал "пути РПЛ".

"Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть, - подчеркнул Пивоваров. - Сегодняшний матч - один из двух в стадии, общий результат положительный. "Динамо" приходилось непросто, потому что между матчами сменился тренерский штаб, но задача выполнена. Не дали сопернику забить с игры, были моменты у "Динамо", хорошо проявили себя молодые игроки, можем занести в актив".

В полуфинале "пути РПЛ" динамовцы встретятся с московским "Спартаком". "Дальше у нас матчи со "Спартаком", статусная афиша на Москву. Ожидаем увеличение посещаемости", - сказал Пивоваров.

На каждой стадии плей-офф "пути Мир - Российской премьер-лиги" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускается в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покидают турнир после первого поражения.