Тренер сборной сравнил игру "Динамо" при Гусеве и Карпине

Тренер сборной России Николай Писарев отметил тактические различия в игре "Динамо" под руководством Ролана Гусева и Валерия Карпина.

© ФК "Динамо"

"Бросилось в глаза, что оборона ниже стала. При Карпине очень высоко защитники поднимались, при каждой атаке поддерживали бы до центра. Сейчас не каждую атаку выходили защитники, и низким блоком обороняются. Вот это большое отличие от "Динамо" Карпина", - сказал Писарев в эфире "Матч ТВ".

17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.

На данный момент "Динамо" занимает девятое место в чемпионате России, набрав 20 очков в 16-ти матчах. Бело-голубые одержали 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.

Следующий матч подопечных Ролана Гусева состоится 30 ноября против грозненского "Ахмата". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.