L'Équipe опубликовал информацию о возможном уходе Сафонова из ПСЖ

«ПСЖ» начал подготовку к трансферному окну января 2026 года, сообщает L'Équipe.

По информации источника, в клубе всерьёз рассматривают вариант, при котором зимой не будет совершено ни одного трансфера. Из возможных уходов обсуждаются лишь два игрока — Матвей Сафонов и Лукас Бералдо. Оба футболиста недовольны своим положением и жалуются на недостаток игровой практики.

После внутреннего анализа руководство клуба считает текущий состав достаточно сильным и хочет дать больше игрового времени молодым игрокам. Таким образом, единственные трансферы могут быть сделаны только на выход.