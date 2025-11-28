Озвучены результаты теста Мудрика на детекторе лжи по приёму допинга

Британский портал Daily Mail опубликовал материал о вингере «Челси» Михаиле Мудрике, который временно отстранен от игр из-за скандала с допингом.

По информации издания, Мудрик прошёл тест на детекторе лжи, чтобы доказать, что никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества. Результаты теста подтвердили невиновность украинского футболиста.

Напомним, впервые информация о том, что в организме Михаила Мудрика были обнаружены следы допинга, появилась ещё в середине декабря прошлого года. С тех пор, по неизвестным причинам, либо не были проведены, либо не обнародованы анализы пробы B, на открытии которой настаивал сам футболист и его окружение. В случае подтверждения нарушений Мудрику грозит дисквалификация до четырёх лет.