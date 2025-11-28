Семак: думаю, чтобы побеждать крупнее, нужно больше забивать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нереализованных сине-бело-голубыми моментах в ответном матче с московским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (1:0, первая игра 1:3).

«Постарались сегодня сыграть хорошо для того, чтобы выиграть. И мы выиграли, но этого счета не хватило. Могли забить больше, но немножко не хватило сегодня реализации. Моменты были убойные! Я думаю, что для того, чтобы побеждать крупнее, нужно больше забивать. Мы в первом тайме не использовали хорошие моменты, соперник был немножко поудачливее, мастерства выше в этих моментах оказалось. В первом матче могли выиграть. Но это футбол, ничего страшного. Будем готовиться к матчам чемпионата для того, чтобы хорошо завершить эту часть сезона», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче с «Динамо» «Зенит» нанёс 17 ударов по воротам соперника, четыре из них — в створ, и в пять раз превзошёл московский клуб по ожидаемым голам xG — 3,62 против 0,72.

Сине-бело-голубые уступили по сумме двух встреч со счётом 2:3 и продолжат борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).