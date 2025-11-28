Экс-футболист "Спартака" попал в реанимацию

Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, он находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила его жена Мохира Мухамадиева.

"15 ноября Мухсин попал в реанимацию, до сих пор находится там, состояние тяжелое", - сказала Мухамадиева.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил ТАСС, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник. Позднее его выписали из больницы.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный "Памир", а после распада СССР вскоре перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая "Локомотив" из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные "Спартак" и "Торпедо", ярославский "Шинник". Также в разные годы футболист играл за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию".

В 1995 году Мухамадиев сыграл один матч за сборную России. В домашней встрече с командой Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы - 1996 он стал автором третьего гола. Та игра завершилась со счетом 3:0. В составе московского "Спартака" Мухамадиев в 1994 году завоевал титул чемпиона России. Всего провел за клуб 30 матчей, в которых забил 13 мячей.