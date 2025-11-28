"Барселону" раскритиковали за сотрудничество с криптовалютным стартапом

Испанский футбольный клуб "Барселона" подвергся критике за заключение партнерского соглашения с малоизвестным криптовалютным стартапом Zero-Knowledge Proof (ZKP), зарегистрированным в Самоа. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Газета пишет, что такое сотрудничество может подтолкнуть фанатов "Барселоны" к покупке криптомонет, которые могут легко обесцениться. В рамках сотрудничества ZKP сможет продвигать свои услуги через цифровые каналы футбольного клуба.

С этим мнением солидарен бывший член совета директоров "Барселоны" Шавьер Вилажоана. По его словам, сотрудничество с малоизвестным стартапом свидетельствует об "отчаянном" финансовом положении клуба. Каталонский клуб, в свою очередь, заявил, что не имеет "никакого отношения" к токену ZKP и не несет "никакой ответственности" за его выпуск.

Ранее другие футбольные клубы заключали сделки с криптовалютными стартапами. Итальянские "Интер", "Рома", английский "Челси" и испанский "Атлетико" заключали подобные сделки, однако заканчивали их досрочно из-за того, что криптовалютные компании не смогли вовремя произвести платежи.