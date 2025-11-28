Роша поведал о своем уходе из ЦСКА

Роша опроверг, что выкупил свой контракт у ЦСКА: «Ни я, ни мой агент такого не говорили и не делали»
Виллиан Роша рассказал о своем уходе в августе из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.
— Как отреагировал Челестини?
— Мы с ним вместе выиграли Суперкубок, у нас прекрасные отношения. Я пришел, все честно объяснил про семью. Он вздохнул и сказал: «Понимаю, такова жизнь. Желаю тебе и твоим близким всего самого лучшего, пусть Бог вас благословит». Все прошло по-человечески, без обид.
— А руководство — Бабаев, Гинер?
— Конечно, им не хотелось отпускать важного игрока, но они все поняли. Поговорил с Бабаевым, рассказал про ситуацию с дочерью — он сразу: «Окей, Виллиан, все нормально, удачи тебе». Никаких претензий, только уважение с обеих сторон.
— Правда, что ты сам выкупил свой контракт?
— Нет, это выдумки. Ни я, ни мой агент такого не говорили и не делали, – сказал бразильский защитник.