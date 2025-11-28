Экс-легионер ЦСКА оценил уровень безопасности в Москве и Подмосковье

Футболист клуба «Аль-Джазира» из ОАЭ Виллиан Роша, выступавший за ЦСКА, оценил уровень безопасности в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По слова игрока, ни он, ни его семья ни разу не сталкивались с проблемами с безопасностью.

«Три года мы с семьей прожили в Москве и Подмосковье — ни одного неприятного момента. Ничего, за что можно было бы зацепиться и сказать: "Да, это плохо"», — заявил футболист.

Виллиан Роша выступал за ЦСКА с 2022 по 2025 год. В составе команды он дважды стал обладателем Кубка России.

Ранее бразильский футболист московского «Динамо» Рубенс рассказал о преимуществах жизни в России. Полузащитник выделил безопасность.