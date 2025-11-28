Тренер молодежной сборной оценил сравнение 17-летнего Шилова с Аршавиным

Шабаров о сравнении Шилова с Аршавиным: «Тоже по-хорошему дерзкий, наглый. Лезет обыгрывать один в один»
Иван Шабаров: Шилов по-хорошему дерзкий и наглый, как Аршавин.
Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров высказался о сравнении 17-летнего вингера «Зенита» Вадима Шилова с экс-хавбеком сине-бело-голубых и сборной России Андреем Аршавиным.
«Наверное, что-то общее есть. Тоже такой дерзкий, наглый — по-хорошему, по-спортивному. Лезет один в один обыгрывать, создавая преимущество для себя и для команды. С точки зрения атакующих действий, точно много схожего, но эта позиция в принципе требует от игрока действовать в такой манере. А с точки зрения характера и каких-то психологических свойств мне пока сложно оценивать, потому что я с ним не работал и не так хорошо его знаю», — сказал Шабаров.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости