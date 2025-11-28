Вратарь "Зенита" объяснил, почему провалил первую часть сезона

Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок прокомментировал свою игру в первой части сезона-2025/2026.

"Этот сезон начал плохо, пропустил сборы. Был разобранный, начало не удалось. И дальше просто не попал в свою игру и потерял место в старте. Сейчас будет зимняя пауза. Буду работать и доказывать свою состоятельность", - сказал Латышонок "Матч ТВ".

Евгений Латышонок является игроком петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых голкипер провел 10 матчей и пропустил 12 голов, в 3-х встречах отыграл на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 16-ти играх.