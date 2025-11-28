«Реал» не подпишет защитника «Ливерпуля» Ибраиму Конате.

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что мадридский клуб рассматривает возможность подписания французского футболиста на правах свободного агента следующим летом. Однако, по информации The Athletic, руководители «сливочные» прямо сообщили своим коллегам из «Ливерпуля», что не заинтересованы в трансфере Конате.

В «Ливерпуле» считают, что боссы мерсисайдского клуба продемонстрировали твердое намерение продлить контракт с игроком. Однако теперь многое будет зависеть от его приоритетов.

В текущем сезоне АПЛ Конате провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь.