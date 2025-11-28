Предложены два альтернативных варианта лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров заявил о необходимости четкого определения целей при обсуждении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Если мы хотим, чтобы молодых игроков стало больше в РПЛ, то, ужесточение лимита решит эту задачу. Если же говорить о качестве футбола, то оно наверняка просядет», — заявил Шабаров.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.