Нападающий Ежков покинул «Амкал»

Ежков покинул «Амкал»
Форвард Данила Ежков объявил об уходе из «Амкала».
«Даже не знаю с чего начать. Болельщики «Амкала», вы навсегда в сердце. Спасибо большое за поддержку, за то, что гнали вперед. Искренне и всей душой играл за этот клуб как мог, пол года на уколах, с любой травмой. Старался радовать вас контентом и завозить в роликах. Жаль, что по-футбольному не получилось на 100% вас порадовать, но все, что ни делается, – все к лучшему. Спасибо за МФЛ-6 и за гол в финале на Лужниках. Это была славная охота, но пора двигаться дальше. Туда, где это не обесценят, а поддержат и будут рядом в трудную минуту, хотя бы как-то. Возите слепых, братва, всем удачи», – написал Ежков.
24-летний форвард выступал за «Амкал» с лета 2025 года. В восьми матчах турниров WINLINE Медиалиги он забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Еще 3 матча Ежков провел в FONBET Кубке России, в них он отдал 2 голевых паса.
Ранее Ежков выступал на профессиональном уровне за «Велес», саратовский «Сокол» и «Кубань».
