Стали известны судейские бригады матчей 17-го тура РПЛ

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 17 тура чемпионата России.

После 16 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками, на второй позиции располагается ЦСКА с 33 баллами. Тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит" с 33 очками в своём активе.

В 17 туре состоится матч между "Балтикой" и "Спартаком" в Калининграде на стадионе "Ростех Арена". Игра пройдёт в субботу, 29 ноября и начнётся в 19:30 по московскому времени. Напомним, что в первом круге калининградцы обыграли красно-белых со счётом 3:0.