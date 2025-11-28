Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ по футболу

Иранская делегация отказалась от участия в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года из-за визовых ограничений США, затронувших спортсменов из исламской республики. Об этом сообщил представитель Федерации футбола Ирана Амир Мехди Алави.

"В связи с поведением американской стороны, которое было расценено как неспортивное, иранская делегация приняла решение не участвовать в жеребьевке, которая пройдет 5 декабря", - сказал он в эфире гостелевидения.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.