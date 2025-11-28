Экс-бомбардир РПЛ рассказал, каким должен быть новый нападающий ЦСКА

Экс-лучший бомбардир РПЛ Думбия рассказал, каким должен быть новый нападающий ЦСКА
Бывший нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия, который становился лучшим бомбардиром Мир РПЛ, рассказал, каким должен быть новый основной нападающий армейской команды. Сейчас в составе ЦСКА есть два чистых форварда — Алерраднро и Тамерлан Мусаева. Оба в текущем сезоне забили лишь по одному голу в РПЛ.
«Я, конечно, не знаю мысли главного тренера ЦСКА на этот счёт, но на мой взгляд, из того, что я вижу, команде нужен такой нападающий, который может сохранить мяч, придумать что-то с ним, но самое главное — поставить финальную точку. Завершение — самое важное», — сказал Сейду Думбия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.