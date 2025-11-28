Тимощук подвел итоги матча «Зенита» с «Динамо»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Бело-голубые проиграли «Зениту» (0:1), однако благодаря победе в первой встрече (3:1) прошло дальше по турнирной сетке.

