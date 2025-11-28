Главный тренер "Рубина" прокомментировал травму нападающего Даку

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал травму нападающего команды Мирлинда Даку.

© Rusfootball

"Точных сроков возвращения Даку в строй не назову. У него повреждены три связки голеностопа, достаточно приличное растяжение. Постараемся сделать максимально быстрое агрессивное восстановление без операции. надеемся, что не займёт много времени", - сказал Рахимов в интервью "Матч ТВ".

Мирлинд Даку в текущем сезоне принял участие в составе "Рубина" в 21 встрече во всех турнирах, отметился 10 забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.

После 16 сыгранных туров чемпионата России казанцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.

Следующий матч подопечные Рашида Рахимова проведут на выезде против петербургского "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.