Физическое состояние игроков "Динамо" оценили на "двойку"

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев рассказал, в чём отличие от его первого захода на эту должность.

© ФК "Динамо"

- В готовности команды. Тогда команда была просто замечательно готова физически.

- Сейчас вы видите проблему в этом?

- В первую очередь, да.

- По пятибалльной системе как бы охарактеризовали?

- Два.

- Это оценка работы Луиса?

- В первую очередь. Даже не Валерия, а именно этого Луиса", - сказал в интервью "Футбольному Биги".

Напомним, что Валерий Карпин 17 ноября покинул пост главного тренера московского "Динамо". Он решил сосредоточиться на сборной. Вместе с ним ушёл его помощник по физподготовке Луис Мартинес. Он также входит в тренерский штаб национальной команды России. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Ролан Гусев. Ранее он занимал эту должность весной этого года после ухода из клуба Марцела Лички.

После 16 сыгранных туров чемпионата России бело-голубые занимают девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных баллов.

В следующем туре "Динамо" сыграет в гостях против грозненского "Ахмата". Встреча пройдёт в воскресенье, 30 ноября. Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.