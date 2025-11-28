Глушаков рассказал, как воровал уголь в детстве

Глушаков в детстве воровал уголь на железной дороге: «Брал саночки, варежки и туда. Делал все аккуратно. Денег не было, мы жили небогато, была печка»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вспомнил, как в детстве воровал уголь на железной дороге.
– Надо было заготовить сарай с дровами. Угля наворовать… Это так выглядит, но потому что не было денег. Мы жили небогато, была печка. Недалеко привозили уголь по железной дороге. Я спокойно брал саночки, варежки и туда. У меня была припрятана лопатка, мешочек. И на зиму затаривал уголь.
– Никогда не ловили?
– Нет. Я делал все аккуратно (смеется). Ходки четыре‑пять сделаешь и все, – сказал Глушаков.
