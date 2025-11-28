Три российских игрока покинут турецкий «Серик»

Три российских футболиста намерены покинуть «Серик Беледиеспор».

© Sports.ru

По информации «РБ Спорт», защитники Кирилл Гоцук, Александр Мартынов и полузащитник Илья Берковский недовольны ситуацией с невыплатой зарплаты и планируют расторгнуть контракты с турецким клубом в декабре, не дожидаясь открытия трансферного окна.

Игроки хотят обратиться в ФИФА для урегулирования ситуации с долгами.

Сообщалось, что 50% акций «Серик Беледиеспор» купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В октябре клуб покинул Сергей Юран, занимавший пост главного тренера.