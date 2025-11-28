Экс-вратарь сборной России объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер «Краснодара», «Зенита», «Браги» и сборной России Станислав Крицюк объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Крицюку 34 года, в 2024-м он покинул футбольный клуб «Тюмень» и больше нигде не выступал.

— Я завершил карьеру ещё зимой.

— Что дальше?

— Посмотрим.

— Сейчас планируете отдыхать после карьеры?

— Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе — посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте.

— У вас уже есть предложения?

— Можно сказать, что да, — приводит слова Крицюка «РБ Спорт».

В составе сборной России Станислав провёл два матча: с командами Катара и Литвы в 2016-м. Вместе с «Зенитом» Крицюк выигрывал чемпионский титул.