Экс-вратарь сборной России объявил о завершении карьеры

Экс-вратарь «Краснодара» и сборной России объявил о завершении карьеры
Бывший голкипер «Краснодара», «Зенита», «Браги» и сборной России Станислав Крицюк объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Крицюку 34 года, в 2024-м он покинул футбольный клуб «Тюмень» и больше нигде не выступал.
— Я завершил карьеру ещё зимой.
— Что дальше?
— Посмотрим.
— Сейчас планируете отдыхать после карьеры?
— Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе — посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте.
— У вас уже есть предложения?
— Можно сказать, что да, — приводит слова Крицюка «РБ Спорт».
В составе сборной России Станислав провёл два матча: с командами Катара и Литвы в 2016-м. Вместе с «Зенитом» Крицюк выигрывал чемпионский титул.
