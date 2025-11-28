Защитник «Барселоны» не сыграет с «Алавесом»

Как сообщил As, защитник «Барселоны» Рональд Араухо не присутствовал на сегодняшней и вчерашней тренировках команды.

По словам людей из раздевалки, уругваец очень переживает из-за своего удаления в матче с «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов, поэтому, помимо физических проблем, игрок испытывает психологические трудности.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние Араухо и заявил, что игрок пропустит завтрашний матч с «Алавесом».