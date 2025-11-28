У Араухо кишечная инфекция – защитник «Барсы» не сыграет с «Алавесом», заявил Флик. As пишет, что Рональд эмоционально подавлен после удаления с «Челси»

Как сообщил As, защитник «Барселоны» Рональд Араухо не присутствовал на сегодняшней и вчерашней тренировках команды.

Защитник «Барселоны» не сыграет с «Алавесом»
По словам людей из раздевалки, уругваец очень переживает из-за своего удаления в матче с «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов, поэтому, помимо физических проблем, игрок испытывает психологические трудности.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние Араухо и заявил, что игрок пропустит завтрашний матч с «Алавесом».

«У него кишечная инфекция. Сегодня и завтра он не доступен. В эмоциональном плане нам всем тяжело. Поражение от «Челси» далось нерпосто. Мы думали, что можем победить. Нужно сохранять оптимизм перед следующим матчем», – сказал Флик.
