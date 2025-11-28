Назван главный фаворит Лиги чемпионов

«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Челси» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Ман Сити» – 6-й, «Барса» – 7-я
«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после 5-го тура общего этапа. Команда Микеля Артеты поднялась на первую строчку.
Первая половина списка выглядит так:
1. «Арсенал»;
2. «ПСЖ»;
3. «Бавария»;
4. «Челси»;
5. «Реал»;
6. «Манчестер Сити»;
7. «Барселона»;
8. «Атлетико»;
9. «Интер»;
10. «Боруссия» Дортмунд;
11. «Ливерпуль»;
12. «Ньюкасл»;
13. «Аталанта»;
14. «Байер»;
15. «Спортинг»;
16. «Тоттенхэм»;
17. «Наполи»;
18. «Ювентус».
