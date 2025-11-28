«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Челси» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Ман Сити» – 6-й, «Барса» – 7-я

«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.

Назван главный фаворит Лиги чемпионов
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после 5-го тура общего этапа. Команда Микеля Артеты поднялась на первую строчку.

Первая половина списка выглядит так:

1. «Арсенал»;

2. «ПСЖ»;

3. «Бавария»;

4. «Челси»;

5. «Реал»;

6. «Манчестер Сити»;

7. «Барселона»;

8. «Атлетико»;

9. «Интер»;

10. «Боруссия» Дортмунд;

11. «Ливерпуль»;

12. «Ньюкасл»;

13. «Аталанта»;

14. «Байер»;

15. «Спортинг»;

16. «Тоттенхэм»;

17. «Наполи»;

18. «Ювентус».

