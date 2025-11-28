Знаменитый комментатор заявил, что российский футбол зародился в Петербурге

Орлов заявил, что российский футбол зародился в Петербурге: «Мы праздновали 100-летие в 1997 году, приехала вся Москва»
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что российский футбол зародился в Санкт-Петербурге.
– В Ленинграде любили футбол. Ребят, потому что футбол зародился в Петербурге.
– Так это Орехово-Зуево родина российского футбола, нет?
– Да ну что ты.
– В книгах написано.
– Эти книги выброси. А моряки английские приезжали в Орехово-Зуево?
– Там была мануфактура, английские работали сотрудники.
– Значит, смотри, моряки привезли мячи, которыми играть. И наши такелажники уже начали с ними вместе играть. И потом, ну, у нас же есть официально 1897 год. Мы в Петербурге праздновали 100-летие. В 1997 году приехала вся Москва. И Бесков был, и Симонян.
– То есть вы говорите о том, что футбол…
– Зародился в Петербурге.
– И вообще Петербург – родина футбола.
– Конечно, – сказал Орлов Нобелю Арустамяну.
