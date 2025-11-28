Президент «Барселоны» ответил Пересу на слова про дело Негрейры

Лапорта ответил Пересу на слова про дело Негрейры: «Реал» одержим «Барсой». Мы никогда не покупали судей – они всю жизнь благоволят «Мадриду». Голы «Эльче» нельзя было засчитывать»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса про то, что лучший период в истории сине-гранатовых совпал с выплатами бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

«Сейчас вспомнил заявления на ассамблее «Реала», о которых не имел возможности высказаться, и теперь прокомментирую их. Думаю, эти заявления абсолютно неуместны, и в них отчетливо видно, насколько «Реал» одержим «Барсой». Такое ощущение, что им обязательно нужно говорить о «Барсе», чтобы оправдать не пойми что. Они постоянно участвуют в судебном процессе по «делу Негрейры», который тянут как жвачку, потому что знают, что там ничего нет. Это всего лишь способ оправдать то, чего не было: «Барса» никогда не покупала судей, и судьи, как правило, нам не помогают – они всю жизнь благоволят «Реалу». Только в прошлом туре (2:2 с «Эльче» – Спортс’‘) «Реал» забил два гола, которые, как по мне, нельзя было засчитывать – в одном эпизоде Беллингем явно касается мяча рукой, а в другом Винисиус ломает нос Пенье, и эти два гола не должны были быть засчитаны. И «Барса» сейчас была бы лидером Ла Лиги», – заявил Лапорта.
