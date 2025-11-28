Полузащитник «Челси» сможет сыграть в дерби с «Арсеналом»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер сможет принять участие в матче с «Арсеналом» в 13-м туре АПЛ.

Главный тренер «синих» Энцо Мареска сообщил, что 23-летний англичанин сможет выйти в стартовом составе на эту игру, которая состоится 30 ноября.

Палмер не играл с 20 сентября – сначала у него была травма паха, а затем он повредил мизинец на ноге.