Экс-игрок ЦСКА призвал Кисляка не переходить в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист столичного ЦСКА и английского «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич высказался на тему возможного перехода полузащитника армейцев Матвея Кисляка в европейский чемпионат.

© ПФК ЦСКА

«Тяжело сказать, готов Кисляк к серьёзному европейскому клубу. Ему нет смысла сразу ехать в клуб уровня «Манчестер Юнайтед». В такой команде он может не получить практику», — сказал Тошич.

В текущем сезоне Матвей сыграл в составе ЦСКА 25 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

Это самый результативный сезон 20-летнего россиянина в профессиональной карьере.

Ранее аналитический портал CIES вносил Кисляка в список лучших вундеркиндов Европы.

За последние два месяца Матвей попадал в несколько статистических рейтингов, был одним из лучших в продвижении мяча в 50 сильнейших лигах мира.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего отечественного футболиста в 16 млн. евро.

После 16-ти сыгранных туров ЦСКА под руководством Фабио Челестини с 33 очками в активе идет на промежуточном втором месте в РПЛ розыгрыша 2025-2026 годов.

В предстоящих матчах РПЛ ЦСКА предстоит сыграть дома против «Оренбурга», а также встретиться на выезде с «Краснодаром» и грозненским «Ахматом».