Ветеран ЦСКА поделился мнением о выступлениях Сафонова за ПСЖ

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о выступлениях российского вратаря Матвея Сафонова за французский "Пари Сен-Жермен".

Цвета "ПСЖ" Сафонов защищает с лета 2024 года. В сезоне 2025/2026 за клуб он пока что не играл.

"Сафонов себя не проявил, не такого уровня он вратарь. Чтобы он пользовался авторитетом в Европе, его могут сдать в аренду. Он команде не нужен — или продадут, или будет все время на лавке сидеть. Это еще хорошо, что его в сборную вызывали, Карпин его морально поддержал. Не понимаю, что он дергается, это вратарь не того уровня, чтобы играть в командах такого статуса", — сказал Пономарев в беседе с Legalbet.

Матвей Сафонов провел за "ПСЖ" 17 матчей в сезоне 2024/2025, в 7 из которых отыграл на ноль. В остальных 10 поединках Сафонов пропустил 13 мячей. Матвей является чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе парижского клуба.

Контракт Сафонова с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.