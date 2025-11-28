В Киеве мобилизован экс-футболист сборной Украины

В Киеве мобилизовали бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша, сообщает «Политика Страны» со ссылкой на ТЦК.

Отмечается, что футболиста задержали ночью, применив силу. Ему предлагали избежать мобилизации за $25 тысяч, но он отказался.

В ТЦК заявляют, что не применяли силу к игроку, взятку не требовали, жалоб не получали.

У Гармаша не оказалось отсрочки. После общения с рекрутерами выбрал службу в одном из подразделений ВСУ.

Гармаш выступал за киевское «Динамо» с 2007 по 2023 год. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом Украины.

В марте 2025 года президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк сдал ТЦК защитника Михаила Шершня.

У 29-летнего Шершня истекал контракт. Ему предложили продлить его на тех же условиях или обещали отправить в молодежный состав, однако футболист отказался и попросил отпустить его.

Шершень выступал за «Ингулец» с июля 2023 по февраль 2025 года.