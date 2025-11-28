Ротенберг прокомментировал отставку Карпина

Ротенберг об отставке Карпина из «Динамо»: «Мы на связи, я пожелал ему удачи. Вчера поздравил его с прохождением «Зенита» в Кубке»
Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал отставку Валерия Карпина из футбольной команды бело-голубых.
Главный тренер сборной России покинул пост в московском клубе 17 ноября.
– Как вы отреагировали на отставку Карпина из «Динамо»?
– Пожелал ему удачи, мы на связи. Вчера поздравил его с прохождением «Зенита» в Кубке России. Мы на связи с Валерием Карпиным», – сказал Ротенберг.
Вчера «Динамо» под руководством Ролана Гусева прошло «Зенит» по сумме двух матчей в Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1, 3:2 по сумме). Во время первой игры командой руководил Карпин.
