Названа тройка лучших команд Лиги чемпионов

Букмекеры обновили свои прогнозы на победителя Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает Sports.

Отмечается, что лондонский «Арсенал» назван фаворитом турнира, и коэффициент на его триумф – 1.30. На втором месте расположилась «Бавария» с коэффициентом 7.30, а замыкает тройку лидеров французский ПСЖ с показателем 7.70.

Лондонская команда ведет беспроигрышную серию с 31 августа. За это время «Арсенал» одержал 14 побед и дважды сыграл вничью.

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ.