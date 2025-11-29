Иностранец захотел уйти из «Спартака» из-за жены

Защитник московского «Спартака» и сборной Ганы Александер Джику захотел уйти из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Takvim.

По информации издания, основная причина — семейные проблемы, связанные с женой.​ Отмечается, что супруга Джику недовольна жизнью в России, поэтому 31-летний иностранный защитник через своего агента попросил турецкий «Бешикташ» приобрести его в январе.

Джику присоединился к «красно-белым» в сентябре и за это время провел 11 матчей за команду. Ранее в карьере он защищал цвета французских клубов «Кан» и «Страсбур», а также турецкого «Фенербахче».​ За сборную Ганы на счету у Джику 36 игр и 4 гола, включая участие в чемпионате мира 2022 года.

В июле стало известно, что супруга пригрозила полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко разводом, если тот продолжит играть в России. Она заявила, что футболист не сможет видеться со своим ребенком.