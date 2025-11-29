Десять футболистов могут покинуть «Зенит» зимой

Сразу десять футболистов основного состава могут покинуть петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» готовы избавиться от большой группы иностранных игроков из-за предстоящего ужесточения лимита на легионеров, сообщает Inside RPL.

В первую очередь руководство «Зенита» хочет расстаться с теми игроками, которые сами хотят покинуть клуб или теми, на кого не рассчитывает тренерский штаб. Во вторую очередь «сине-бело-голубые» хотят продать сильных футболистов, на которых есть спрос и за которых можно получить хорошую финансовую компенсацию.

Как утверждает источник, состав «Зенита» могут покинуть защитники Роман Вега, Нино и Густаво Мантуан, полузащитники Жерсон, Луис Энрике, Педро и Вендел, а также форварды Лусиано, Матео Кассьерра и Александр Соболев.

Вега и Лусиано могут вернуться в чемпионат Аргентины, Нино, Мантуан и Вендел — в чемпионат Бразилии, к Жерсону и Луису Энрике проявляют интерес арабские клубы, Матео Кассьерра заинтересовал команды из Испании, а Соболев может оказаться в другом клубе РПЛ или сербской «Црвене Звезде».