«Пари НН» прервал победную серию «Акрона» из трёх матчей в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1 переиграл тольяттинский «Акрон» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия тольяттинской команды в чемпионате России.

© Чемпионат.com

Данная серия «Акрона» началась в 14-м туре — тогда команда со счётом 1:0 переиграла «Ростов». После этого последовали победы над московским «Динамо» (2:1) и «Сочи» (3:2), встреча же с нижегородцами прервала череду побед. В следующем туре тольяттинцы встретятся в гостях с «Зенитом» 6 декабря.

После 17 матчей чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали 11 очков и располагаются на 15-й строчке.