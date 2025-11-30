Тренер «Балтики»: если бы играли в полном составе, победили бы «Спартак» крупнее

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги, заявив, что команда могла победить крупнее, передает «Матч ТВ».

«А что мы сотворили? Мы уже побеждали «Спартак» и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее», — сказал Талалаев.

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась со счетом 1:0.

На 30-й минуте матча был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. На 33-й минуте был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.