КДК рассмотрит удаление тренера «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вызван на заседание КДК РФС, где будет рассмотрено его поведение и жест в адрес судьи, заявил «Матч ТВ» глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Балтика» дома в меньшинстве обыграла «Спартак» со счетом 1:0. Талалаев был удален с поля на 33‑й минуте. Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала показал тренеру желтую карточку за саркастические аплодисменты в сторону судьи, а после — красную карточку за оскорбительный жест в сторону судьи. Также в первом тайме был удален полузащитник хозяев Ираклий Манелов.

— Рассмотрим скандирование болельщиками «Балтики» оскорбительных выражений в адрес судьи, рассмотрим удаление игрока Манелова за серьезное нарушение правил игры, он приглашен на заседание. Рассмотрим удаление Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного судьи матча, он вызван на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение «Балтики» — удаление игрока и официального лица в одной команде, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

«Балтика», продлившая беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

