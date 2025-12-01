Агент Бонгонда прокомментировал информацию об уходе игрока из «Спартака»

Московский «Спартак» не ищет вариантов ухода полузащитника Тео Бонгонда, заявил «Матч ТВ» агент футболиста Зухаир Эссикал.

© Матч ТВ

Ранее Telegram‑канал «Дай ударить» сообщил, что Бонгонда был предложен клубам из Бельгии и Нидерландов.

— Правда ли, что «Спартак» хочет расстаться с Бонгонда и предложил его иностранным клубам?

— Нет, это неправда, — сказал Эссикал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бонгонда провел пять матчей за «Спартак» во всех турнирах, не отличившись результативным действиями. Контракт 30‑летнего вингера со «Спартаком» действует до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста из ДР Конго в 6 млн евро.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.