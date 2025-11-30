«Интер Майами» вышел в финал Кубка МЛС, разгромив «Нью-Йорк Сити»

В ночь с 29 на 30 ноября на стадионе «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США) завершился матч 1/2 финала плей-офф МЛС между клубами «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити». Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил аргентинский вингер Тадео Алленде. Ещё по одному мячу забили аргентинец Матео Сильветти и венесуэлец Теласко Сеговия. Звёздный форвард Лионель Месси отметился в этой встрече рекордной голевой передачей. Также ассист на счету испанца Жорди Альбы.

Таким образом, «Интер Майами» вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Сан-Диего» — «Ванкувер Уайткэпс». Данная встреча состоится сегодня, 30 ноября, в 5:00 мск.