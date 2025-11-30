Дмитрий Сычев: «Моя история на посту президента «Иртыша» закончилась»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев в эфире «Матч ТВ» объявил об уходе с должности президента омского «Иртыша».
42‑летний Сычев занимал должность с января 2024 года.
— Моя история на посту президента «Иртыша» закончилась. Хотел бы поблагодарить губернатора Омской области Виталия Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол. Мы вместе добились большого результата — выход в золотой дивизион. Надеюсь, что будет только лучше. Было потрачено много сил, нервов, здоровья. Нужно чуть выдохнуть, а дальше, как говорит молодежь, новые вызовы, — сказал Сычев в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».