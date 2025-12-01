Экс-легионер ЦСКА высказался о переходе Фернандеса в "Зенит"

Экс-игрок ЦСКА Сейду Думбия высказался о переходе Марио Фернандеса в "Зенит".

© ФК "Зенит"

"Меня такой ход удивил, конечно. Но каждый сам делает выбор. Я бы себе подобного не позволил. У меня своя, особенная история с ЦСКА. Нужно расставлять приоритеты. ЦСКА слишком многое мне дал, чтобы я так с ним обходился", - сказал Думбия в интервью Sport24.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год - защитник провел за московский клуб 259 матчей. В 2023 году бразилец присоединился к петербургскому "Зениту", за который выступал до июля 2024 года. На счету защитника также 33 матча в составе сборной России и 5 забитых мячей.

В сентябре текущего года Марио Фернандес объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.