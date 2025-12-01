Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

"Например, я считаю, что не нужно отказываться от лимита, потому что проблемы лимита не существует. Каждый клуб по возможности может приглашать игроков исходя из своих задач, целей и трансферной политики. Поэтому, считаю, лимит не нужен. С 2005-го по 2008-й лимита не было, а это были самые успешные годы в истории российского футбола как у клубов, так и у сборной", - цитирует Газзаева Sport24.

На данный момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле разрешено не более 8 легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что лимит на легионеров будет изменен. Сообщалось, что через несколько сезонов лимит будет приведен к правилу "10+5".

Также министр спорта РФ предложил ввести в Российской Премьер-Лиге потолок зарплат и создать перечень литературы, рекомендуемой к прочтению для молодых футболистов.