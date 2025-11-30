"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и сохранил первое место в чемпионате

"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" со счётом 5:0 в 17-м туре РПЛ. На 21-й минуте счёт открыл полузащитник "Краснодар" Дуглас Аугусто. В конце первого тайма Эдуард Сперцян удвоил преимущество "быков". На 53-й минуте армянский полузащитник реализовал пенальти. Четвёртый мяч забил Джон Кордоба с передачи Лукаса Оласы. Колумбийский нападающий стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара". Победную точку поставил защитник "быков" Виктор Тормена.

© Rusfootball

На данный момент команда Мурада Мусаева занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ с 37 набранными очками, а подопечные Магомеда Адиева располагаются на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 17 баллов.

Чемпионат России

17 тур

Голы: Аугусто, 21; Сперцян, 40; Сперцян, 53 (пенальти); Кордоба, 61; Тормена, 90

"Краснодар": Агкацев, Коста (Жубал, 46), Тормена, Гонсалес, Оласа, Батчи (Сантос, 73), Аугусто (Леннини, 63), Кривцов (Козлов, 72), Са (Перрен, 63), Сперцян, Кордоба.

"Крылья Советов": Песьяков, Лепский, Божин, Евгеньев (Сутормин, 75), Печенин, Витюгов (Данила, 69), Баньяц, Рассказов (Лысов, 46), Ахметов, Марин (Игнатенко, 70), Рахманович (Хубулов, 46).

Предупреждения: Коста, 44; Сантос, 83 - Рахманович, 24; Марин, 69; Хубулов, 84